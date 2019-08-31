Евгений Савин станет ведущим BLAST Pro Series Moscow 2019

Организаторы BLAST Pro Series Moscow 2019 объявили, что бывший футболист и автор канала «КраСава» Евгений Савин станет ведущим чемпионата по CS:GO.

Ранее Савин посетил EPICENTER Major 2019 в Москве и The International 2019 в Шанхае. На чемпионате в Китае он побывал на автограф-сессии игроков Virtus.pro и снял свой видеоблог. После EPICENTER Савин заявил, что на киберспортивных турнирах бывает «круче, чем на многих футбольных матчах».

BLAST Pro Series Moscow 2019 пройдет 13-14 сентября. Матчи примет «ВТБ Арена». Пять приглашенных коллективов и победитель отборочных для СНГ разыграют 250 тысяч долларов и 30 очков BPS.