AVANGAR выступит на LAN‑финале WePlay! Forge of Masters

AVANGAR гарантировала себе место в основной стадии WePlay! Forge of Masters Season 1 по CS:GO. Коллектив выиграл пять матчей подряд – независимо от результата последних двух встреч, состав не опустится ниже четвертой позиции в группе.

Ранее места на LAN-финале также заработали HellRaisers и Vega Squadron. Последнюю путевку разыграют DreamEaters и Winstrike Team в очной встрече, которая начнется 16 апреля в 17.00 по московскому времени. Остальные участники лишились шансов попасть в основную стадию.

Регулярный сезон WePlay! Forge of Masters проводят с 8 по 16 апреля. Четыре лучшие команды попадут на LAN-финал, который пройдет с 3 по 5 мая в Киеве. Там они поборются за 36 тысяч долларов.