100 Thieves расширили состав по Fortnite до шести человек

100 Thieves подписала трех игроков в Fortnite и увеличила ростер до шести человек. Об этом объявили в командном твиттере.

Новыми игроками 100 Thieves стали "Ceice", "Elevate" и "Kyzui". Первые два победили на World Showdown of Esports 3 и дошли до финала Fall Skirmish на TwitchCon 2018. Лучшим результатом последнего было четвёртое место на Secret Skirmish.

100 Thieves открыла подразделение по Fortnite летом 2018 года. В июле организация подписала Kenith и Parallax, а спустя месяц к ним присоединился SirDimetrious.

22 февраля Epic Games объявила, что выделит 100 миллионов долларов на призовые турниров по Fortnite в 2019 году.

Разработчики будут разыгрывать по миллиону каждую неделю, а остаток суммы пойдет на призовые крупных соревнований. На главном из них – Fortnite World Cup – разыграют 30 миллионов долларов.