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В Госдуме РФ оценили поступок украинских шахматисток Музычук: «Не каждый мужик на такое бы осмелился!»

В Госдуме РФ оценили поступок украинских шахматисток Музычук
Сергей Федоров
Корреспондент
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Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на исключение украинских шахматисток Анны и Марии Музычук из Львовской областной федерации шахмат за отказ подписать коллективное письмо с призывом отстранить россиян и белорусов от турниров под эгидой Всемирной шахматной федерации (FIDE).

«Это не единичный случай. Спортсмены, тренеры и функционеры выступали за то, чтобы восстановить статус наших спортсменов. Спортсмены не должны быть заложниками политической ситуации. Можно только поблагодарить сестер Музычук, которые не побоялись в условиях жесточайшей русофобии, в самый сложный период взаимоотношений между нашими странами, совершить такой поступок. Это дорогого стоит. Не понимаю санкции, которые к ним уже применили на Украине. Они имеют право на выражение своей позиции, а их выгоняют из федерации. Надеюсь, у девушек все будет нормально, необходимо их поддержать. На самом деле такой позиции придерживаются большинство спортсменов, но они не могут об заявить, чтобы самим не попасть под санкции. Анна и Мария очень смелые. Не каждый взрослый мужик не побоялся бы такое сделать в нынешних условиях. Они настоящие бойцы. Надеюсь, у них не будет после этого сложностей в жизни», — сказал Свищев «СЭ».

Мария Музычук является 15-й чемпионкой мира по классическим шахматам. Анна Музычук — двукратная чемпионка мира по блицу, победительница первенства мира по быстрым шахматам и трехкратная чемпионка Европы.

Анна Музычук. Двух украинских шахматисток исключат из федерации из-за отказа подписать письмо против России

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