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Карпов — об отстранении украинских сестер Музычук: «Они просто перейдут в шахматную федерацию другой страны»

Карпов поделился мнением об отстранении украинских сестер Музычук
Сергей Федоров
Корреспондент
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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» отреагировал на исключение Анны и Марии Музычук из Львовской областной федерации шахмат за отказ подписать коллективное письмо с призывом отстранить россиян и белорусов от турниров под эгидой Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).

«Они замечательные шахматистки высочайшего уровня. Насколько я знаю, по рождению они связаны со Львовской областью, но если федерация ставит их в такие условия, значит они просто перейдут в шахматную федерацию другой страны. Могут ли с ними что-то сделать на Украине за их позицию? Они же по национальности украинки, всегда играли за свою страну. Если бы были русскими, тогда можно было бы говорить про русофобские настроения», — сказал Карпов «СЭ».

Мария Музычук является 15-ой чемпионкой мира по классическим шахматам. Анна Музычук — двукратная чемпионка мира по блицу, победительница первенства мира по быстрым шахматам и трехкратная чемпионка Европы.

Анатолий Карпов
ФИДЕ
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