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Карякин: «Дай бог, чтобы у сестер Музычук во Львове все было хорошо. Они великие спортсменки»

Карякин заявил, что сестры Музычук приняли здравое решение
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, российский гроссмейстер Сергей Карякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на исключение украинских шахматисток Анны и Марии Музычук из Львовской областной федерации шахмат за отказ подписать коллективное письмо с призывом отстранить россиян и белорусов от турниров под эгидой Всемирной шахматной федерации (FIDE).

«Стоит ли предлагать им политическое убежище? При всей симпатии к ним, как шахматисткам, не стал бы за них говорить такие важные вещи. Если они захотят куда-то переехать, сами об этом скажут. А так, они выступают за Украину. Все, что они сделали — отказались подписывать письмо. Это абсолютно здравое решение, но за какую федерацию им выступать — это уже они сами должны решать. Дай бог, чтобы у них во Львове все было хорошо. Они великие спортсменки», — сказал Карякин «СЭ».

Мария Музычук является 15-й чемпионкой мира по классическим шахматам. Анна Музычук — двукратная чемпионка мира по блицу, победительница первенства мира по быстрым шахматам и трехкратная чемпионка Европы.

Анна Музычук. Двух украинских шахматисток исключат из федерации из-за отказа подписать письмо против России
Сергей Карякин (шахматы)
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