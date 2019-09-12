Украинский гроссмейстер Пономарев пожаловался на РУСАДА: его два часа проверяли на допинг

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев пожаловался на действия РУСАДА во время Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Ханты-Мансийске. Пономарев недоволен тем, что два часа провел на допинг-контроле между двумя партями против россиянина Андрея Есипенко.

«Я должен винить только самого себя за плохую игру во время Кубка мира. Но после первой игры вместо отдыха я провел буквально два часа — с 19.57 по 21.56 — на допинг-тесте, который проводило нанятое ФИДЕ РУСАДА. Почему так долго? Почему это было не ВАДА? Выбрали ли меня случайно?» — написал Пономарев в Twitter.

В 2002 году Пономарев в 18 лет стал самым молодым чемпионом мира (по версии ФИДЕ).