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2 марта, 17:38

Турнир претендентов могут перенести из Канады из-за невыдачи виз российским шахматисткам

Алина Савинова
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В Международной шахматной федерации (ФИДЕ) заявили, что Торонто может лишиться права проведения турнира претендентов из-за проблем с выдачей виз представителям России.

«У Яна Непомнящего нет проблем, но женщины из России, а также члены команд спортсменов и некоторые организаторы не получили виз до сих пор», — приводит ТАСС слова представителя ФИДЕ.

Мужской и женский турнир претендентов должны пройти в Торонто со 2 по 23 апреля. Среди россиян на него квалифицировались Ян Непомнящий, Александра Горячкина и Екатерина Лагно. Общий призовой фонд турнира составляет 500 000 евро.

В марте 2022 года ФИДЕ разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только под нейтральным флагом. Позже это решение продлевалось несколько раз.

Источник: ТАСС
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