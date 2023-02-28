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Карпов — о переходе ФШР: «Никто не запрещал нам быть и в Европе, и в Азии»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход ФШР в состав Азиатской шахматной федерации.

«Не понимаю, зачем мы вышли из Европейского союза. Никто не запрещал нам быть и в Европе, и в Азии. Вместе с нами на это могут претендовать только федерации Казахстана и Турции. Они имеют территорию на том и другом континенте. Не понимаю, чего нас держали 10 месяцев, не давали реализоваться. Но я повторюсь, что был против выхода из Европейского союза», — сказал Карпов «СЭ».

Решение о переходе было единогласно принято наблюдательным советом Федерации шахмат России 14 апреля 2022 года. В настоящий момент в ACF входят шахматные федерации 54 страны.

ФШР стала первой российской спортивной структурой, которая перешла из европейской федерации в азиатскую.

Анатолий Карпов
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