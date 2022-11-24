Непомнящий вошел в число претендентов на звание «Спортсмен года»

Министерство спорта Российской Федерации объявило о завершении первого этапа отбора лауреатов Национальной спортивной премии 2022 года. Отбор проводился в формате всероссийских конкурсов по номинациям в сфере физической культуры и спорта. Члены конкурсных комиссий рассмотрели заявки и определили по три финалиста в каждой из 18 номинаций 11 всероссийских конкурсов.

Лауреатов премии определит экспертный совет, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, общественные деятели. Победители будут названы на торжественной церемонии награждения, которая состоится 14 декабря 2022 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Каждый из 18 лауреатов получит премию 1 миллион рублей.

Претендентами в номинации «Гордость России» в категории «Спортсмен года» стали: Александр Большунов (лыжные гонки) — трехкратный олимпийский чемпион, серебряный и бронзовый призер XXIV Олимпийских зимних игр 2022 года в Пекине; Климент Колесников (плавание) — серебряный и бронзовый призер Игр XXXII Олимпиады 2020 года в Токио; Ян Непомнящий (шахматы) — гроссмейстер, двукратный победитель турнира претендентов, вице-чемпион мира.

Этери Кублашвили