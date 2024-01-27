Непомнящий уступил Фируздже в предпоследнем туре турнира в Вейк-ан-Зее

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий проиграл французу Алирезе Фируздже в 12-м и предпоследнем туре международного шахматного турнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Непомнящий играл черными фигурами и уступил оппоненту на 28-м ходу.

У россиянина в этом турнире — 3 победы, 3 поражения и шесть ничьих (8-е место и 6 очков).

Ранее Непомнящий обыграл Дин Лижэня белым фигурами в десятом туре турнира в Вейк-ан-Зее. В апреле 2023 года российский шахматист уступил представителю Китая в матче за мировую шахматную корону.