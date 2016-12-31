Карякин опустился на восьмое место в рейтинге ФИДЕ

Россиянин Сергей Карякин стал восьмым в новой версии рейтинга ФИДЕ, опубликованном на сайте организации. Ранее гроссмейстер занимал в нем шестую позицию, но в декабре не провел ни одного матча и пропустил вперед Вишванатана Ананда из Индии и американца Хикару Накамуру.

Другой представительно России Владимир Крамник идет третьим, лидирует по-прежнему норвежец Магнус Карлсен, второе место занимает Фабиано Каруана из США. Напомним, что Карякин в ноябре проиграл Карлсену в матче за шахматную корону, но на этой неделе взял заочный реванш, выиграв чемпионат мира по блицу.