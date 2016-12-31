Карякин опустился на восьмое место в рейтинге ФИДЕ

Россиянин Сергей Карякин стал восьмым в новой версии рейтинга ФИДЕ, опубликованном на сайте организации. Ранее гроссмейстер занимал в нем шестую позицию, но в декабре не провел ни одного матча и пропустил вперед Вишванатана Ананда из Индии и американца Хикару Накамуру.
Другой представительно России Владимир Крамник идет третьим, лидирует по-прежнему норвежец Магнус Карлсен, второе место занимает Фабиано Каруана из США. Напомним, что Карякин в ноябре проиграл Карлсену в матче за шахматную корону, но на этой неделе взял заочный реванш, выиграв чемпионат мира по блицу.
V0VaN
Серый. За красно-синих. но в декабре не провел ни одного матча и пропустил вперед Вишванатана Ананда из Индии... А блиц в декабре? Или рейтинг составляют раньше окончания турниров? Бред. 20:08 31 декабря 2016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ФИДЕ просчитывает 3 разных вида рейтинга. Классика, рапид и блиц. В данном случае речь идёт про классику.
19:36
samsam
Серый. За красно-синих. Ты бы лучше читал больше. Вместо "гордежа". В рейтинг входят только партии с классическим контролем времени.
21:49 31 декабря 2016
Серый. За красно-синих.
victor а говорили карякин великий, а он 8-й ) 19:07 ___________________ По-ходу, ты не русский. Тогда пожелание - гордись своими чемпионами, если они есть. Хотя, вряд ли.
20:09 31 декабря 2016
Серый. За красно-синих.
но в декабре не провел ни одного матча и пропустил вперед Вишванатана Ананда из Индии... А блиц в декабре? Или рейтинг составляют раньше окончания турниров? Бред.
20:08 31 декабря 2016
victor
а говорили карякин великий, а он 8-й )
19:07 31 декабря 2016