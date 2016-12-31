18:41 31 декабря 2016 | ШАХМАТЫ

Карякин опустился на восьмое место в рейтинге ФИДЕ

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Россиянин Сергей Карякин стал восьмым в новой версии рейтинга ФИДЕ, опубликованном на сайте организации. Ранее гроссмейстер занимал в нем шестую позицию, но в декабре не провел ни одного матча и пропустил вперед Вишванатана Ананда из Индии и американца Хикару Накамуру.

Другой представительно России Владимир Крамник идет третьим, лидирует по-прежнему норвежец Магнус Карлсен, второе место занимает Фабиано Каруана из США. Напомним, что Карякин в ноябре проиграл Карлсену в матче за шахматную корону, но на этой неделе взял заочный реванш, выиграв чемпионат мира по блицу.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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V0VaN

Серый. За красно-синих. но в декабре не провел ни одного матча и пропустил вперед Вишванатана Ананда из Индии... А блиц в декабре? Или рейтинг составляют раньше окончания турниров? Бред. 20:08 31 декабря 2016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ФИДЕ просчитывает 3 разных вида рейтинга. Классика, рапид и блиц. В данном случае речь идёт про классику.

19:36

samsam

Серый. За красно-синих. Ты бы лучше читал больше. Вместо "гордежа". В рейтинг входят только партии с классическим контролем времени.

21:49 31 декабря 2016

Серый. За красно-синих.

victor а говорили карякин великий, а он 8-й ) 19:07 ___________________ По-ходу, ты не русский. Тогда пожелание - гордись своими чемпионами, если они есть. Хотя, вряд ли.

20:09 31 декабря 2016

Серый. За красно-синих.

но в декабре не провел ни одного матча и пропустил вперед Вишванатана Ананда из Индии... А блиц в декабре? Или рейтинг составляют раньше окончания турниров? Бред.

20:08 31 декабря 2016

victor

а говорили карякин великий, а он 8-й )

19:07 31 декабря 2016

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Материалы других СМИ