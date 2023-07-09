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Карпов о решении Алексеенко сменить гражданство: «Не понимаю, почему федерация это допускает»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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12-й чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов прокомментировал «СЭ» решение гроссмейстера Кирилла Алексеенко сменить спортивное гражданство с российского на австрийское.

«Честно говоря, это личное дело Алексеенко. Я бы этого делать не стал. Австрия в шахматном отношении страна слабая. Я когда-то играл за шахматный клуб Вены. Я привел австрийскую команду в европейские призеры. Это было, наверно, лет пятнадцать назад. Но в личном отношении Австрия никаких перспектив не дает. Это их дело. Не хотят они за Россию играть — никто не может их заставить. Хотя я не понимаю, почему федерация это допускает», — сказал Карпов «СЭ».

26-летний Алексеенко — чемпион мира среди юношей до 14 лет (2011), двукратный чемпион России по шахматам в составе команды «Медный всадник», трехкратный победитель Мемориала Чигорина, победитель финала Кубка России (2018), участник турнира претендентов (2020), квалифицировавшийся по выбору организаторов соревнования. По итогам турнира гроссмейстер набрал 5,5 очка и занял 7-е место из 8.

Анатолий Карпов
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