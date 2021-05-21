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Карпов — о ЧП в Брюсселе: «Марокканцы украли дипломат»

02:00
Анатолий Карпов. Фото «СЭ»
Анатолий Карпов. Фото «СЭ»
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Один из величайших шахматистов в истории, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов накануне юбилея (23 мая Карпову исполняется 70 лет) рассказал в интервью «СЭ», как в Бельгии пострадал от воров.

— Самое удивительное ЧП за границей?

— На Бали за день до завершения турнира полез в сейф, где лежал паспорт. Пусто! Сообщил организаторам, вызвали полицию, всё перерыли — без толку. В Джакарте мог бы пойти в посольство и получить справку об утере загранпаспорта. А я в Данпасаре, лечу в Москву через Сингапур. Головная боль!

Полицейские сказали, что предупредят пограничников, и меня пропустят. Но то ли забыли, то ли произошла накладка. Приехал в аэропорт, а там говорят, что никто из полиции не звонил.

Зовут старшего, тот узнал — в Индонезии шахматы очень популярны. Слышу: «Мистер Карпов, пройдемте в служебное помещение. Сыграете пару партий с моими коллегами, большими любителями шахмат, а я пока оформлю бумаги, чтобы провести вас в самолет». Так и получилось.

В Сингапуре в транзитной зоне документы не спрашивали. А вот как в Москве проходил паспортный контроль, уже не помню. В конце концов добрался домой, завалился спать. Утром начал разбирать вещи и на дне чемодана обнаружил паспорт! Оказывается, переложил из сейфа и забыл.

А в Брюсселе меня обокрали. Стоял на улице с чемоданом, сумкой и дипломатом, ждал такси. Вдруг налетели марокканцы. Один подкрался сзади, облил грязью плащ. Потом хлопнул по плечу: «Вы испачкались...» Я повернулся, выпустил из рук дипломат. На несколько секунд! Но этого хватило, чтобы его стащили.

Парни врассыпную, у меня шок. Минуты через три подходит мужчина: «У вас что-то случилось?» — «Да. А вы кто?» Ага, думаю, развод продолжается. Он достает удостоверение: «Я — полицейский. Мы с напарником в штатском, сидели в машине. Смотрим — заваруха, на белого напали арабы. Один из них мимо нас пробегал. Ну и поймали».

Я сразу позвонил в банк, заблокировал кредитки. Помимо них в дипломате лежали документы, телефонная книжка, альбом с марками, не очень дорогой, и рукопись. В тот год планировал выпустить энциклопедию шахматной филателии. Проделал титаническую работу, все уже было почти готово. И на тебе...

В полиции на очной ставке марокканца, который измазал плащ, я опознал. Оказался главарем банды. Мне говорят: «У него просрочен паспорт, будет экстрадиция. А с документами можете попрощаться. Обычно преступники забирают деньги и что-то ценное, остальное им ни к чему, подбрасывают в участок. Но не в вашем случае. Поскольку главаря задержали, дипломат — вещественное доказательство. Скорее всего, он уже на дне канала».

Обидно. Рукопись я так и не восстановил. То времени не было, то сил. Как представлю, через что надо пройти по второму кругу, накатывает грусть. Все откладываю, откладываю...

(Александр Кружков)

Полностью интервью Анатолия Карпова читайте здесь

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