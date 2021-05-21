Мама Карпова умерла в 101 год

Один из величайших шахматистов в истории, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов накануне юбилея (23 мая Карпову исполняется 70 лет) рассказал в интервью «СЭ» о смерти матери.

— Самый грустный день за последнее время?

— В феврале в 101 год умерла мама. Она прожила тяжелую жизнь. Родилась, когда еще Гражданская шла. Потом Халхин-Гол, финская война, Великая Отечественная, во время которой работала на Челябинском тракторном заводе, где выпускали снаряды для танков...

Последние годы мама провела в специальном медицинском центре. Передвигалась на коляске, подводила память. Но вот стихи и песни военных лет помнила прекрасно. К сожалению, с весны 2020-го мы не виделись. Из-за пандемии в клинике ввели жесткий карантин, никого не пускали. Общался с мамой исключительно по телефону. Ее уход и смерть отца от рака легких в 60 — два самых печальных дня в моей жизни.

(Александр Кружков)

Полностью интервью Анатолия Карпова читайте здесь