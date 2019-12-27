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Карлсен лидирует после второго дня ЧМ по рапиду в Москве

22:38
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Норвежец Магнус Карлсен, который является действующим чемпионом мира по шахматам, идет первым после второго игрового дня чемпионата мира по быстрым шахматам, сообщает ТАСС.

После 10-и туров Карлсен набрал 8 очков, у китайца Ван Хао, поляка Яна-Кшиштофа Дуды и француза Максима Вашье-Лаграва по 7,5 балла. 11 шахматистов набрали по 7 баллов, в их числе четверо россиян: Ян Непомнящий, Петр Свидлер, Сергей Карякин и Дмитрий Андрейкин.

В женском турнире после восьми туров по 6,5 очка набрали румынка Ирина Бульмага, китаянки Тань Чжуньи и Лэй Тинцзе, а также украинка Мария Музычук. В активе шести шахматисток по шесть очков, среди них россиянки Ольга Гиря и Екатерина Лагно.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7439371

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