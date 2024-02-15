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15 февраля, 12:50

Ильюшенок выиграл этап Кубка России по шахматам в Уфе

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Илья Ильюшенок, Артем Тимофеев и Вадим Звягинцев.
Фото Е. Бочкова

В понедельник, 12 февраля, в Уфе, в Конгресс-холле «Торатау», завершился этап Кубка России среди мужчин «Мемориал В. Н. Старцева», а также два побочных соревнования: для любителей с рейтингом до 1800 и «Детский турнир».

На старт вышло более 200 шахматистов из 20 регионов России. В их числе было 11 международных гроссмейстеров, в том числе гость из Болгарии.

Гроссмейстер Илья Ильюшенок (ХМАО-Югра), захватив лидерство после 4 тура, далее его уже не упускал. Итог: 7 очков из 9 и первое место. Благодаря победе в последнем туре лидера догнал гроссмейстер Артем Тимофеев (Республика Татарстан), но по дополнительным показателям он занял второе место. Замкнул тройку призеров опытный гроссмейстер Вадим Звягинцев из Москвы, набравший 6,5 очка.

В «побочном турнире» выступали как опытные, так и юные шахматисты. Лучшие результаты показали уфимские шахматисты — Ильдар Клявлин, Амир Габрдрахманов и Игорь Ишемгужин.

Детский турнир выиграл уфимец Амир Салимов.

Гор Глиджян

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