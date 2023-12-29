Артемьев объяснил, почему согласился на ничью в партии с Карлсеном на ЧМ по блицу

Российский шахматист Владислав Артемьев был не против ничейного результата в партии с норвежцем Магнусом Карлсеном в 7-м туре чемпионата мира по блицу.

«Партия с Магнусом была важной, но я бы не стал ее выделять, — приводит ТАСС слова Артемьева. — Он является главным фаворитом, и в целом я не против ничьей был. Дебют в целом для меня сложился хорошо, хотя я не был знаком с этой линией и потратил много времени. В дебюте был определенный провал, потратил полторы минуты на пять ходов — в блице это много».

После семи туров из 21 российский шахматист занимает 1-е место в таблице, набрав 6,5 очка. Карлсен идет на 4-й строчке, набрав 6 очков.

«Но потом Магнус потерял нить игры и получил похуже [позицию], у меня действительно было преимущество. Но не так просто его было конвертировать. Я понимаю, что конечная позиция у меня была лучше, но слишком мало времени было. А Карлсен очень хорош, когда у соперника мало времени, поэтому я решил зафиксировать ничью», — добавил Артемьев.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.