Карпов: «ФШР может быть и в Европе, и в Азии одновременно. В этом нет противоречий»

Почетный президент Федерации шахмат России (ФШР) Анатолий Карпов в комментарии для «СЭ» оценил возможный переход организации в Азиатскую шахматную федерацию.

«Есть три страны, которые имеют право быть и в Европе, и в Азии. Это Турция, Казахстан и Россия. У нас есть большая территория на азиатском континенте. Я голосовал за то, чтобы мы вошли в Азию. Но я не голосовал за выход из Европы. Можем быть в двух федерациях одновременно, в этом нет противоречий. Мы можем быть и в Европе, и в Азии. Уровень конкуренции? В Азии шахматы развиваются активно, например, Китай, Индия. Удивительным образом Иран стоит неплохо», — сказал Карпов «СЭ».

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях. 9 декабря этого года МОК продлил рекомендации отстранять российских спортсменов от международных соревнований.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) допускает спортсменов из России до участия в турнирах в нейтральном статусе.