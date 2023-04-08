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Сегодня, 13:15

Внук Мухаммеда Али снова нокаутировал любителя. А потом отказался драться с Джейком Полом

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Исайя Фигероа и Бьяджо Али Уолш
Исайя Фигероа и Бьяджо Али Уолш.
Фото Global Look Press
Бьяджо Али Уолш ни разу не бился в профи, но уже популярнее многих бойцов PFL.

В ночь на 8 апреля в Лас-Вегасе состоялся турнир PFL 2, в главном событии которого Ларисса Пачеко победила Джулию Бадд единогласным решением судей. А в мейн-карде состоялся поединок внука Мухаммеда Али, Бьяджо Али Уолша. Бой против Исайи Фигероа стал для 24-летнего Бьяджо вторым в промоушене и четвертым в карьере. При этом важно оговориться, что в карьере любительской.

Да, Бьяджо пока ни разу не дрался по профессионалам, хотя и выступает в организации под названием Professional Fighting League (Профессиональная бойцовская лига — с английского). Внук великого боксера подрался в PFL во второй раз и снова оформил нокаут в первом раунде. Если в ноябре 2022-го ему потребовалось 45 секунд, чтобы уронить соперника правым кроссом, то на Фигероа пришлось потратить на минуту больше.

Бьяджо уничтожал соперника в стойке, раз за разом донося мощные оверхенды и полностью перебивая Фигероа. После одного из ударов рефери Марк Смит остановил поединок, так как решил, что Исайя уже не способен защищаться.

Непонятно, когда уже 24-летний боец перейдет в профи. Он не решился на это даже после слов Джейка Пола, который озвучил идею провести бои по ММА и боксу, и оба — против внуков Мухаммеда Али. В смешанных единоборствах блогер хотел дебютировать как раз в поединке с Бьяджо, а по правилам бокса побиться с Нико Али Уолшем (8-0 в профи). Казалось бы, это отличный шанс не только заработать денег, но и заявить о себе как о действительно серьезном бойце, учитывая, кого Пол победил ранее. Но внук Али дал понять, что это ему неинтересно.

«Нико боксирует в 72,5 кг, я дерусь в 70 кг. Он [Джейк Пол] намного больше, — сказал Бьяджо журналистам после боя. — У меня нет проблем с Джейком Полом, но ему стоит подраться с кем-то его габаритов. Не понимаю, почему он пытается подраться с людьми, которые меньше него. Он выступал в крузервейте по боксу, пусть дерется в среднем весе по ММА».

Бьяджо Али Уолш
Бьяджо Али Уолш.
Фото Global Look Press

Вероятно, Бьяджо продолжит бить никому не известных любителей, выступая при этом в главном карде PFL. Организации не к лицу ставить любителя в главный кард, но с точки зрения цифр решение вполне оправданно. Внук Али — второй по популярности боец турнира PFL 2, причем среди мужчин он и вовсе лидирует. В соцсетях подписчиков больше только у Аспен Лэдд (106 тысяч подписчиков против 201 тысячи), которая в этот вечер неудачно дебютировала после ухода из UFC, проиграв украинке Алене Колесник.

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