«Все равно он крутой». История про Тайсона и статую Александра Македонского

Экскурсия по дому Майка

Весной 2002-го неумолимо стареющий Майк Тайсон готовился к одному из самых крупных боев в карьере против Леннокса Льюиса. Боссы телевидения, менеджеры и промоутеры возлагали на этот поединок огромные коммерческие надежды — по их расчетам, он должен был продать несколько миллионов платных трансляций.

Майк Тайсон (слева) против Леннокса Льюиса.

Расчеты в итоге сыграли предельно точно — Льюис и Тайсон продали 1,97 миллиона трансляций, что стало одним из двух самых коммерчески успешных PPV-событий в истории тяжелого веса бокса. В рамках раскрутки к бою тогдашний менеджер Тайсона Шелли Финкель придумал любопытную для того времени идею — он позвал журналистов и телевидение в поместье Майка в Лас-Вегасе. Там Тайсон провел для них тур и показал, как живет.

Во время экскурсии по резиденции Майка случился забавный, неловкий эпизод. О нем в интервью The Athletic рассказал журналист-ветеран культового издания The Ring Норм Фронхайм:

«Майк до боя с Ленноксом Льюисом проводил для телевидения тур по своему дому в Вегасе. Во дворе у него были установлены статуи известных людей.

Майк Тайсон.

Мы шли по лужайке, проходим Наполеона, потом Юлия Цезаря, и тут один мой коллега увидел Александра Македонского. И вдруг говорит: «Майк, а ты знаешь, что Александр Македонский был гомосексуалистом?»

Тайсон резко остановился. Потом повернулся к журналисту и начал пристально смотреть на него. Пауза длилась где-то 30 секунд. Наконец, Майк ответил: «Все равно он крутой тип». И мы пошли дальше».