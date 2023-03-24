«Ты — маленькая крыса!» Бой Усика и Фьюри сорвался — проблема в деньгах

Александр пытался выбить более выгодные условия реванша.

В субботу, 19 марта, стало известно о проблемах с организацией боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который был запланирован на 29 апреля. Президент WBA Хильберто Мендоса сообщил, что команды боксеров должны предоставить подписанный контракт на бой к 1 апреля, в противном случае WBA назначит бой между Усиком, владеющим титулами WBA, IBF и WBO, и регулярным чемпионом WBA Дэниэлом Дюбуа.

Спустя три дня ESPN сообщил, что команды боксеров прервали переговоры по объединительному бою. Все уже было согласовано, а команды договорились поделить гонорар в пропорции 70% на 30% в пользу британца, но Усик потребовал равных долей. «Независимо от того, насколько Усик пошел на компромисс, его подталкивали к большему», — сказал менеджер украинского боксера Эгис Климас в разговоре с журналистом Стивом Кимом.

Александр Усик и Тайсон Фьюри. Фото Соцсети

Более подробно о ситуации рассказал другой менеджер Усика, Александр Красюк. В интервью talkSPORT Красюк заявил, что Фьюри требовал слишком многого: «Бой отменен. Причина в том, что все зашло слишком далеко. Появилось ощущение, что после того, как Усик согласился на 30% от призового фонда, Фьюри подумал, что может сесть ему на шею и требовать все чего пожелает. Это неправильно.

Ценность этого боя вовсе не в Тайсоне Фьюри. Дело в поясе WBC и в добавлении его в коллекцию Усика. Если все стало настолько сложным из-за препятствий, которые Тайсон ставит на пути этого боя, то нет необходимости больше прилагать какие-то усилия. Единственное, что остается неизменным, это то, что титул абсолютного чемпиона является для нас приоритетом, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы провести его как можно быстрее, и кто бы ни владел титулом WBC, мы попытаемся это сделать».

На какие именно условия не пошел Фьюри, сообщил его сопромоутер Фрэнк Уоррен. По словам Уоррена, Усик требовал пункт о реванше: «Знаете, почему им нужен пункт о матче-реванше? Потому что это гарантированные два гонорара. Где они заработают такие деньги, как за два боя с Тайсоном? Не против Филипа Хрговича, Джо Джойса или Даниэля Дюбуа. Вот почему они этого хотят», — сказал Уоррен.

Александр Усик. Фото Соцсети

Журналист Дэн Рафаэль добавил, что проблемой стали финансовые условия реванша. По информации Рафаля, команды не договорились, как распределять гонорар в случае проведения второго боя в Великобритании. По поводу того, что Фьюри получит оба раза по 70% призового фонда, если выиграет первый бой, разногласий не возникло. А вот предложение команды украинца, согласно которому Усик заработает за реванш 70% от его призового фонда, если победит в первом поединке, сторону Фьюри категорически не устроило (британцы настаивали на 50%).

В интервью talkSPORT Уоррен также отметил, что реванш, если состоится, уже вряд ли будет боем за звание абсолютного чемпиона, так как федерации начнут все более настойчиво требовать проведения обязательных защит: «Бой 29 апреля — это поединок для всех поклонников бокса, в нем на кону будут все четыре пояса и решится вопрос о том, кто сильнейший в супертяжелом весе. Вот что все мы хотим увидеть. Реванш становится несущественен. Кого интересует реванш? Победитель уйдет с ринга со всеми поясами. В реванше уже не будет всех четырех поясов, потому что федерации назначат обязательные защиты по своим версиям».

Тайсон Фьюри. Фото Global Look Press

Фьюри уже отреагировал на сорванные переговоры в соцсетях. Британец жестко прошелся по украинскому боксеру: «Усик, ты маленькое ссыкло. Самый настоящий мешок с дерьмом. Маленькая уродливая крыса, тупорылый придурок. Ты всю неделю пытался слиться с боя, выпрашивая реванш, как девочка. Ты получил реванш, но и после этого не захотел драться. Ты маленький обделавшийся ссыкун. Вот теперь знай, что тебе не хватает храбрости выйти против Цыганского короля. Никогда за всю твою жизнь, маленькое ты ссыкло. Ты маленький 90-килограммовый ссыкун, вся твоя команда это знает. Вся команда юристов имеет всю информацию, ты, маленький уродливый ушлепок. Продолжай бегать. Можешь подраться с Дюбуа, говнюк. И всегда знай, что ты и тебе подобные никогда не выйдут против Фьюри, маленький трус».

Сам Александр теперь не сможет стать абсолютным чемпионом, но из опций для следующего поединка у него не только Дюбуа. Например, желание побиться с украинцем изъявил Деонтей Уайлдер, о чем сообщил его менеджер Шелли Финкель в интервью Sky Sports: «Если бой с Усиком возможен, Деонтей согласится на него без промедления».