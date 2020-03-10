WBC подтвердил чистоту допинг-тестов Фьюри и Уайлдера после реванша

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и бывший обладатель титула Деонтей Уайлдер успешно прошли все тесты на допинг после реванша, который состоялся 22 февраля в Лас-Вегасе. Об этом Всемирный боксерский совет сообщил на своем сайте.

Фьюри победил своего соперника техническим нокаутов в седьмом раунде. Уайлдер уже воспользовался своим правом на реванш с Тайсоном Фьюри. Ожидается, что их третий поединок состоится летом этого года.

34-летний Уайлдер удерживал титул чемпиона мира по версии WBC с января 2015 года, защитив его десять раз. В послужном списке американца 42 победы (41 нокаутом), одно поражение и одна ничья. 31-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге, в активе британца 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.