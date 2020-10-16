Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поделился ожиданиями от поединка между россиянином Муратом Гассиевым и албанцем Сефером Сефери.

— Мои ожидания, конечно, чтобы была яркая победа у Мурата, — приводит слова Кремлева «РЕН ТВ». — Интрига есть. Но соперник тоже непростой. Я бы не сказал, что он «не такого уровня». Уровень у него хороший, дрался на титул чемпиона мира.

80 процентов все равно от Мурата зависит, как он будет готов к этому бою. Но насколько я вижу его тренировки — он готов к бою. И почему-то у меня нет сомнения, что будет красивая, яркая победа. Дай бог. Но это бокс — всякое может быть.

Поединок Гассиев — Сефери пройдет 31 октября. В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. У 41-летнего Сефери — 24 победы, три поражения и одна ничья.