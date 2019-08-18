Виталий Кличко: «Не все могут посмотреть в завтрашний день. Я могу»

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко ответил на вопрос по поводу своей известной фразы про завтрашний день.

В эфире программы «Рандеву с Яниной Соколовой» на Пятом канале Кличко ответил на вопрос телезрителя, который звучал так: «Как смотреть в завтрашний день, когда ты не все?»

— Могу сказать одно: не все могут посмотреть в завтрашний день. Я могу, — сказал бывший боксер. — Мне так нравится эта фраза: «не все могут заглянуть в завтрашний день»! У всех большая улыбка. Я могу посмотреть в завтрашний день и делаю все возможное, чтобы туда заглянуть.