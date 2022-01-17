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Сегодня, 19:55

Майк Тайсон готов провести бой против блогера Джейка Пола

Иван Шитик
Корреспондент
Майк Тайсон.
Фото Instagram

Легендарный боксер Майк Тайсон заявил о готовности провести бой против блогера Джейка Пола. Стороны уже ведут активные переговоры, сообщает Daily Mail.

Поединок может состояться в конце 2022 года. Организаторы надеются, что этот бой принесет им около 36 миллионов фунтов стерлингов.

В ноябре 2020 года Тайсон провел выставочный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Роем Джонсом. Восьмираундовый бой завершился вничью.

На счету 55-летнего американца 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений. Еще один поединок признали несостоявшимся.

В прошлом году 25-летний Джейк Пол в апреле нокаутировал Бена Аскрена, а затем дважды победил Тайрона Вудли: в августе раздельные решением судей, а в декабре — нокаутом в шестом раунде.

Майк Тайсон
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