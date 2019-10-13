Усик победил Уизерспуна в первом бою в супертяжелой весовой категории

Украинец Александр Усик техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна на турнире по боксу в Чикаго.

Александр одержал досрочную победу: после седьмого раунда американский спортсмен отказался от продолжения поединка.

Для украинского боксера это был первый бой в супертяжелой весовой категории. Всего на его счету 17 боев в профессиональной карьере и во всех он одержал победы.