Усик победил Уизерспуна в первом бою в супертяжелой весовой категории
07:48
Украинец Александр Усик техническим нокаутом победил американца Чазза Уизерспуна на турнире по боксу в Чикаго.
Александр одержал досрочную победу: после седьмого раунда американский спортсмен отказался от продолжения поединка.
Для украинского боксера это был первый бой в супертяжелой весовой категории. Всего на его счету 17 боев в профессиональной карьере и во всех он одержал победы.
?? #UsykWitherspoon@DAZN_USA @SkySportsBoxing pic.twitter.com/Mz1mBiJZNc— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 13, 2019
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