Умар Кремлев прокомментировал отмену боя Гассиева

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал отмену боя российского боксера, экс-чемпиона мира по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом.

— Сегодня вечером встречаемся с Муратом и выясним причины, — сказал «СЭ» генсек Федерации бокса России Умар Кремлев. — Пока у меня нет точной информации. Мы все обсудим, выясним, кто виноват в отмене. Мы всегда помогаем нашим боксерам и поможем Мурату, если потребуется.

Для 26-летнего Гассиева это должен был быть дебют в тяжелом весе. Всего на профессиональном ринге он одержал 26 побед (19 нокаутом), потерпел 1 поражение. На счету 31-летнего Форреста 26 побед (20 нокаутом) и 3 поражения. Трансляцию этого поединка планировал Первый канал.