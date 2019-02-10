Умар Кремлев: "Гассиев и Бетербиев проведут бои в Москве на международный день бокса

Российские боксеры Артур Бетербиев и Мурат Гассиев проведут бои 22 июля в рамках Международного дня бокса в Москве. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

- Следующий бой Гассиева планируется в апреле. У нас есть договоренность о том, что он выступит на Дне бокса 22 июля в Москве, - цитирует Кремлева ТАСС. - Также мы планируем, что там сможет выступить Бетербиев.

Гассиев ранее уступил Усику в поединке за титул чемпиона мира в первом тяжелом весе. Бетербиев - чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе.