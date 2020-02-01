Умар Кремлев: «Если не поедем на Олимпиаду, то боксеры об этом не пожалеют»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев рассказал, что будет, если решение по участию российских боксеров в Олимпиаде-2020 в Токио будет отрицательным.

— По итогам форума решение по Олимпиаде не изменилось, — сказал Кремлев. — Принципиальная позиция такая: без флага ехать нельзя. Но какое решение примет государство — такое мы и выполним. Если решение будет не ехать, но кто-то захочет поехать самостоятельно? Мы создадим боксерам такие условия, что боксеры даже не подумают про эту Олимпиаду.

9 декабря исполком ВАДА определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ. После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS. (Михаил Потапов)