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Усик о бое Фьюри и Нганну: «Странно, что вместо парня из топ-10 он подерется с тем, кто никогда не боксировал»

Руслан Минаев
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Украинский боксер Александр Усик прокомментировал решение Тайсона Фьюри провести бой с экс-чемпионом UFC Франсисом Нганну.

«Нганну заработает много денег. Для него это отличная возможность, в отличии от Фьюри. Вам не кажется странным, что вместо того, чтобы подраться с парнем из топ-10, он выбирает того, кто никогда раньше не боксировал.

Боится ли меня Фьюри? Конечно, боится. Жирное пузо меня боится. Тайсон, давай устроим бой. Я готов. Сейчас все мое внимание сосредоточено на бой с Дюбуа 26 августа, но после — я готов биться с тобой», — цитирует Усика Boxing Scene.

Во вторник стало известно, что Фьюри подерется с экс-чемпионом UFC Нганну 28 октября. Ранее британец отказался от боя с Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Александр Усик
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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