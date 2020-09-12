«Уильямс проделал прекрасную рабоу». Хрюнов прокомментировал победу Харитонова

Российский промоутер Владимир Хрюнов прокомментировал победу бойца ММА Сергея Харитонова над Дэнни Уильямсом в боксерском поединке, который прошел в Химках 11 сентября. 40-летний Харитонов выиграл у 47-летнего Уильямса техническим нокаутом во втором раунде.

— Бой полностью оправдал мои ожидания, — написал Хрюнов в колонке для «СЭ». — Я предполагал, что случится именно такой бой. Первый раунд был невкусный. Получались такие тактические действия, которые вызывали недовольство зрителей.

— Второй раунд уже был настоящий. Так дерутся за любовь любимой девушки, так дерутся за последнюю кружку пива в пивном ларьке. Это было искренняя мужская драка, — отметил промоутер.

— Что по Дэнни Уильямсу: я думаю, это был его последний бой в карьере. Можно сказать, что начало Харитонова — его дебютный бой — закончило профессиональную карьеру человека, который нокаутировал Майка Тайсона. После боя я сказал ему, что, наверное, всё — хватит. Но мы благодарны ему, что он прекрасно провел свою работу. Мы благодарны ему за то, что он приехал к нам. Он действительно легенда с огромным опытом.