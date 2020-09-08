Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в интервью «Известиям» отметил, что у Дэнни Уильямса больше шансов на победу, чем у Сергея Харитонова. Тем не менее, он ждет очень интересный поединок.

— Почему, на ваш взгляд, такого рода бои, когда на ринг выходят представители разных видов спорта, становятся все популярнее у зрителей?

— Эклектика. Мы объединяем разную аудиторию. Это тот продукт, который напрашивается. Людям нравятся такие зрелища, и надо удовлетворять их интересы.

— Как расцениваете шансы Харитонова и Уильямса на успех в очном бою?

— У Уильямса шансов побольше.

— Почему?

— Дэнни — профессиональный боксер с огромным опытом. Честно говоря, я очень сильно переживаю за Сережу. Хочется сделать все, чтобы он победил, но Уильямс — мастодонт. Преимущество на его стороне.

— За счет чего Харитонов может нивелировать это преимущество?

— За счет опыта легендарного спортсмена с большим количеством проведенных боев. А также за счет поддержки в родных стенах огромной аудитории любителей бокса и смешанных единоборств. Харитонов по-русски своеобразен. Думаю, здесь должно сработать что-то такое, русское — характер, дух. Наверняка поединок начнется непросто, нужно будет взять его ход в свои руки, первым нанести акцентированный удар и указать настоящее место гостям с маленького острова — Англии. (Смеется.) Нас ждет очень интересная драка. Я бы даже сказал — заруба.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).