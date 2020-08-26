Известный российский боксер Григорий Дрозд рассказал «СЭ» о стиле боя Тима Цзю. Сегодня 25-летний сын Кости Цзю победил Джеффа Хорна техническим нокаутом в девятом раунде на турнире в австралийском Таунсвилле.

— У Тима не иностранная школа, а российская, — отметил он «СЭ». — Видно, что многое перенял от отца. Манера даже похожа на старую советскую школу бокса: вес тела на задней ноге, жесткий контрольный джеб и хлесткий правый прямой. (Севастиан Терлецкий)