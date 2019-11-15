Трояновский победил Заградника в первом бою после годичного перерыва

Бывший чемпион мира по версии IBF россиянин Эдуард Трояновский в первом бою после годичного перерыва победил чеха Йосефа Заградника. Поединок прошел в Санкт-Петербурге. Россиянин выиграл по очкам и завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP) в весовой категории до 63,5 кг.

Трояновский в последний раз дрался в октябре прошлого года. В четвертьфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) он проиграл белорусу Кириллу Релиху.

39-летний россиянин теперь имеет 28 побед (24 нокаутом) и два поражения.