Третий бой между Фьюри и Уайлдером не состоится

Тайсон Фьюри, являющийся чемпион WBC в супертяжелом весе из-за невозможности согласовать с командой соперника дату проведения поединка отказался от третьего боя с американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает The Athletic.

По словам Фьюри, Уайлдер и его команда никак могли определиться с датой.

«Не очень-то они и хотят драться с чемпионом в супертяжелом весе. Они знают, чем все закончится. Мир знает, чем все закончится: Уайлдер опять присядет на задницу.

Они просили меня перенести бой на декабрь — я согласился. Потом они снова попытались перенести бой — уже на следующий год. Но это уже было слишком. Я двигаюсь дальше», — сказал Фьюри.

Напомним, что 23 февраля 2020 года Фьюри завоевал титул WBC, победив Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде. В 2018 году первый бой между боксерами завершился ничейным результатом.