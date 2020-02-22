Тренер Ананяна надеется, что боксер «сотрет Матиаса в порошок»

Тренер боксера Петроса Ананяна Веди Мамедов выразил надежду, что его подопечный уверенно победит пуэрториканца Субриэля Матиаса. Бой состоится 23 февраля в Лас-Вегасе в андеркарте реванша Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

— Я надеюсь, что он его сотрет в порошок. Но это мое желание, — цитирует «Рен ТВ» Мамедова. — Это не какая-то субъективная неприязнь к Матиасу, а мое желание, чтобы Петрос реализовал себя именно на зарубежном ринге, так как он мог себя реализовать. Он прошел непростой путь, прошел путь из последних двух поражений неоднозначных, он заслуживает победы, и чтобы о нем узнал весь мир. У него есть уникальные черты как у чемпиона. Я чувствуют, что он должен стать чемпионом. Ринг покажет.

Качества его как боксера — расчетливый, продуманный, умеет прогнозировать вперед, а в жизни его субъективные качества — доброта, умение слушать. Это немаловажно.

31-летний Ананян — чемпион IBF International (2017) в среднем весе, он одержал на профессиональном ринге 14 побед (7 нокаутом), дважды проиграл и два боя свел вничью. Матиас одержал 15 побед нокаутом в 15 поединках.