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Тренер Альвареса опроверг слухи о договорном бое с Ковалевым

17:38

Тренер действующего чемпиона мира в трех весовых категориях Сауля Альвареса Эдди Рейносо опроверг слухи о договорном бое с экс-чемпионом мира Сергеем Ковалевым.

— В первую очередь, как тренер и менеджер Альвареса я хочу прояснить, что мы никого не обезвоживаем, не покупаем и не подстраиваем бои, — приводит слова Рейносо BoxingScene. — Мы всегда адаптируемся под соперника, и даже с Флойдом Мейвезером мы согласились встретиться в промежуточном весе.

Похоже, здесь есть темные намерения дискредитировать нашего бойца и минимизировать его достижения. Как настоящие фанаты-мексиканцы, мы должны гордиться тем, что на данный момент лучший боксер мира представляет нашу страну.

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