Тайсон Фьюри назвал Усика «бомжом»

Британский боксер тяжелого веса Тайсон Фьюри критически высказался в адрес главы Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарселя. Он был недоволен тем, что украинец Александр Усик выше его в рейтинге.

— Может, я послушал бы тебя и сразился был за чемпионский пояс, если бы ты не убрал меня с первой позиции рейтинга WBO! И не поставил на мое место какого-то бомжа из первого тяжелого веса с одним поединком в тяжелом весе! Тогда можно было бы говорить, — цитирует британца Boxingscene.

Валькарсель ответил, что изменение позиции Фьюри было связано с тем, что по условиям своих контрактов он был занят другими боями.

— Чемпион, мы тебя уважаем, но ты был недоступен. Поэтому мы убрали тебя из рейтинга, — ответил президент. — Удачи, чемпион.

22 февраля Фьюри проведет бой против Деонтея Уайлдера. Усик может провести следующий поединок с британцем Энтони Джошуа.