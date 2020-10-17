Тактаров поддержал Гассиева перед дебютом в супертяжелом весе
Бывший боец ММА Олег Тактаров пожелал удачи российскому боксеру Мурату Гассиеву в поединке за чемпионский пояс WBA International против албанца Сефера Сефери.
— Мурат — он упрямый, упорный, и за два года думаю, он много передумал и стал двигаться лучше, — приводит «РЕН ТВ» слова Тактарова. — Наверняка нашел для себя какие-то новые связки, которые именно ему подходят. Потому что когда я его первый раз увидел, подумал, какой бы из него борец отличный получился или спортсмен в стиле MMA, но для боксера он мне всегда казался немножко борцом. Первый бой надо выиграть, какой соперник — никого не волнует. Желаем ему успехов, пусть побеждает.
Поединок Гассиева и Сефери состоится 31 октября в Сочи.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/761612-nado-vyigrat-taktarov-podderzhal-gassieva-pered-debiutom-v-supertiazhakh