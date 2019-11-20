Суд по делу Ковалева перенесен на 6 января

Верховный суд штата Калифорния (США) перенес слушания по делу российского боксера Сергея Ковалева на 6 января 2020 года, сообщает Boxingscene.

Сообщается, что решение было вынесено на предварительном слушании в понедельник, на котором была установлена ??новая дата суда, а также было отменено аналогичное предварительное слушание, которое ранее планировалось провести в эту пятницу. Россиянина обвиняют в нанесении телесных повреждений.

Согласно судебным документам, предполагаемая жертва — американская модель Джейми Фронтц, который также подала иск против боксера на 8 миллионов долларов, сообщила властям о том, что она подверглась нападению со стороны боксера после того, как отвергла его ухаживания. Сообщалось, что он хотел вступить с ней в интимную связь, а после отказал избил ее.

Российскому боксеру грозит до четырех лет тюрьмы, если его признают виновным. В своем последнем поединке он уступил мексиканцу Саулю Альваресу.