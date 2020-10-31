Адлан Абдурашидов прокомментировал победу над танзанийцем Пиаларри Салумом в бою весовой категории до 63,5 кг предварительного карда вечера бокса в Сочи. Россиянин выиграл единогласным решением судей — 99:91, 100:90, 98:92.

«Соперник застал меня врасплох. Он раньше всегда работал в правой стойке, я видел его бои, а сегодня вышел в левой. Я два года работал с правшами, и тут готовился под такой стиль. Если бы знал, что он левша, то, наверное, пришлось бы менять соперника. Салум очень сильно понравился, молодец. Идем дальше, впереди у меня самые важные бои», — заявил Абдурашидов в эфире YouTube-канала «СЭ».

РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и ведет эксклюзивную трансляцию главных боев. В главном поединке вечера экс-чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев встретится с албанцем Нури Сефери. Это будет дебют «Железного осетина» в супертяжелом весе.

Прямую онлайн-трансляцию вечера бокса в Сочи можно смотреть здесь.