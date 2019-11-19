Сергей Ковалев: «Никогда настоящих фанатов не обзову ни профанами, ни как-то еще»

Российский боксер Сергей Ковалев в Instagram обратился к своим болельщикам. Он заявил, что после поражения в бою с Саулем Альваресом не называл тех фанатов, которые ставили на его победу, «профанами».

— Не говорите, что в бою с Альваресом я заработал легкие деньги, — сказал Ковалев. — Это не так. Никакие они не легкие. И не верьте тем, кто говорит, что Ковалев назвал своих болельщиков профанами. Никогда я настоящих своих фанатов не обзову ни профанами, ни как-то еще. Респект им и уважуха. Своих болельщиков, старых фанатов, кто со мной давно, я уважаю. Так что всем мира и добра.

Каминг-аут Ковалева. Кто теперь будет за него болеть?