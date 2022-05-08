Сауль Альварес после боя: «Я не проиграл Биволу»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) на пресс-конференции после боя с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0) заявил, что не думает, что проиграл россиянину.

«Чувствую себя хорошо. Не ищу никаких оправданий, но я считаю, что не проиграл бой, — сказал Альварес. — Возможно, я проиграл 4 или 5 раундов. Но я точно не проиграл бой. К заключительным раундам я немного устал. Посмотрим, что будет дальше. Может быть повлиял вес. Я всегда ищу сложные бои. Я поднялся в весе и выбрал этот бой. Чувствую себя комфортно в своем втором среднем весе. Но сегодня я гнался за величием».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.