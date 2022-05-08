Реакция профессиональных боксеров на бой Бивола и Альвареса

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса (57-2) 8 мая единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113), оформив настоящую сенсацию. Бой прошел на T-Mobile Arena в Парадайсе, США. Поединок оценили в Twitter многие другие боксеры, а также тренер Тедди Атлас и журналист Ариэль Хельвани.

Сергей Ковалев: «Диман, мы за тебя! Удачи! Долби его! Увидел рыжего — убей!»

Райан Гарсия: «В данную минуту Канело проигрывает».

Шон Портер: «Бивол выводит Канело из равновесия. Он не позволяет тому найти свой ритм».

Тедди Атлас: «Ну что ж, Бивол делает свою работу. Если он будет продолжать делать в том же духе, посмотрим, сделают ли судьи свою».

Ариэль Хельвани: «Канело в двух минутах от возможного поражения. Это дико».

Теренс Кроуфорд: «Канело проиграл. Все кончено. Не думаю, что он нокаутирует Бивола. Теперь мы знаем, кто первый номер вне зависимости от категории».

Райан Гарсия: «Канело довольно легко проиграл. Бивол потерпит поражение только в том случае, если судьи украдут у него победу. Ты не можешь победить, если просто бьешь по рукам. Это не удары».

Девин Хейни: «Боксер всегда побеждает... Канело тоже боксер, но сегодня он полагался только на свою мощь».

Шакур Стивенсон: «Все конечно, Канело проиграл. Навыки оплачивают счета. Ты можешь быть самым сильным бойцом на планете, но если ты обладаешь навыками и ты лучше как боец, ты покажешь шоу. Уважение Канело, он рисковал, принимая этот бой».

Джермалл Чарло: «Ох, черт возьми!»

Шон Портер: «Бивол официально стал третьим боксером, который побил Канело».

Тедди Атлас: «Судьи хотели ограбить Бивола, но не смогли. Это был не близкий бой».

Джейк Пол: «Потрясающее выступление Бивола! Дайте мне три года, и я нокаутирую Канело».

Райан Гарсия: «Поздравляю, Бивол! Ты прекрасный, целеустремленный и дисциплинированный боец! Отличное выступление!»