Рой Джонс займется организацией турниров в России

Известный боксер Рой Джонс-младший запустит в России серию турниров по профессиональному боксу. Две недели назад он зарегистрировал компанию Roy Jones Jr. boxing Russia и товарный знак на территории страны. Первый турнир состоится 7 декабря в Екатеринбурге.

Планируется, что шоу можно будет увидеть только на платформе UFC Fight Pass, с которой боксер сотрудничает больше года, — в США турниры RJJ проводятся каждый месяц. Декабрьский турнир станет первым российским событием, которое покажут на популярном стриминговом сервисе. Будут ли проданы права на трансляцию кому-то из российских каналов, пока неизвестно.

Кард предстоящего турнира еще формируется, однако уже известно, что его возглавит бой российского тяжеловеса Алексея Егорова (9-0) и украинца Сергея Радченко (7-4).