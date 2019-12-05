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Рой Джонс не считает везением победу Руиса над Джошуа

11:49
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Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший не считает, что победу Энди Руиса над Энтони Джошуа можно объяснить везением мексиканца.

— Джошуа должен был провести один бой, чтобы понять, правильные ли изменения произвел, все ли его устраивает, — отметил Джонс в интервью RT. — И только потом бросать вызов Руису. Ведь тот боксирует куда лучше, чем многие считают. У него больше навыков, он занимается этим с восьми лет и лучше понимает этот вид спорта. Его победу никак нельзя назвать чистым везением. Энди умеет драться.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/694122-dzhons-dzhoshua-ruis-vezenie

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