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РЕН ТВ покажет бой Поветкина против Уайта

15:18
Александр Поветкин. Фото Reuters
Александр Поветкин. Фото Reuters
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Зрители РЕН ТВ 22 августа в 0.15 (мск) смогут увидеть бой между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

Диллиан Уайт — временный чемпион мира по версии WBC с 27 победами и всего одним поражением. В последний раз оба выходили на ринг в конце прошлого года.

41-летний россиянин в настоящее время находится в хорошей форме. Год назад одержал победу над Хьюи Фьюри, затем был яркий бой с Майклом Хантером, который закончился ничьей. Его нынешний противник — почти на 10 лет моложе.

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