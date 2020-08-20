РЕН ТВ покажет бой Поветкина против Уайта

Зрители РЕН ТВ 22 августа в 0.15 (мск) смогут увидеть бой между бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Александром Поветкиным и Диллианом Уайтом.

Диллиан Уайт — временный чемпион мира по версии WBC с 27 победами и всего одним поражением. В последний раз оба выходили на ринг в конце прошлого года.

41-летний россиянин в настоящее время находится в хорошей форме. Год назад одержал победу над Хьюи Фьюри, затем был яркий бой с Майклом Хантером, который закончился ничьей. Его нынешний противник — почти на 10 лет моложе.