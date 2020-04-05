Пулев пожертвует половину гонорара от боя с Джошуа врачам, борющимся с коронавирусом

Болгарский боксер Кубрат Пулев планирует пожертвовать половину гонорара от боя с Энтони Джошуа врачам, которые борются с пандемией коронавируса, сообщает Reuters. Поединок за титул чемпиона IBF в тяжелом весе перенесен на неопределенный срок.

— Я пожертвую 50 процентов гонорара от боя с Джошуа неутомимым героям, борющимся с коронавирусом, — сказал Пулев. — Я дам врачам, медсестрам и клиникам необходимое снаряжение для борьбы с этим ужасным вирусом.

В активе 30-летнего обладателя пояса Энтони Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 236 832 человек. Умерших — 67 253, выздоровевших — 255 619. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.