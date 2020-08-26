Поветкин ответил, почему считался аутсайдером в бою с Уайтом

Российский боксер Александр Поветкин на пресс-конференции рассказал о том, почему считался аутсайдером в бою с Диллианом Уайтом.

— Я этим голову вообще не забивал, — сказал Поветкин. — Я никогда не концентрируюсь на таких вещах. Может, букмекеры думали, что раз я еду на чужое шоу, то еду проигрывать. Но все видели, что это было не так. Может быть, это все было не по их сценарию, но я всегда еду с желанием победить и сдаваться не намерен.

22 августа Поветкин нокаутировал британца Диллиана Уайта в пятом раунде и стал обладателем пояса WBC Silver. (Михаил Потапов)